«Я написала книгу «Я — никто»: Винер о своем отношении к Тутберидзе

Ирина Винер заявила, что положительно относится к тренеру Тутберидзе
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер раскрыла свое отношение к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Очень положительно к ней отношусь. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я — никто», и это правильно. Но прилетает каждому. Кому-то цифры прилетают, Чайковскому, к примеру, музыка, а мне композиция и любовь к детям», — заявил Винер.

В своем интервью чемпионке мира Евгении Медведевой продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что Тутберидзе «не состоялась вообще никак в спорте».

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Рудковская объяснила, по какому праву рассуждает о фигурном катании.

Зимние виды спорта
