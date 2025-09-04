На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я не сумка Chanel»: Рудковская объяснила, по какому праву рассуждает о фигурном катании

Рудковская заявила, что имеет полное право рассуждать о фигурном катании
Rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему считает себя вправе рассуждать о фигурном катании. В интервью RT она заявила, что многое сделала для этого вида спорта.

«Рассуждать о фигурном катании имею полное право, поскольку точно немало сделала для развития детско-юношеского спорта в России в целом. В частной академии Плющенко много детей занимаются бесплатно и на льготной основе. Это, например, ребята из приемных и многодетных семей, а также из семей участников СВО.

Помогаю огромному количеству ребят в спорте. Мы выделяем им личные спонсорские деньги и предоставляем работу в рамках наших шоу», — сказала супруга Евгения Плющенко.

Она добавила, что за 15 лет создала более 20 шоу, также вместе с мужем построила две ледовые арены в Москве и Московской области. В числе своих заслуг она указала организацию жилья для фигуристов и строительство спортивных площадок. Кроме того, она анонсировала открытие еще семи арен в столичном регионе в ближайшие пять лет. На критику же она предпочитает не обращать внимания.

«У меня тяжелейший рабочий график, поэтому я не сумка Chanel и не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравится. Я такая, какая есть», — заключила она.

Ранее Рудковская рассказала, в каком случае извинится перед Тутберидзе.

