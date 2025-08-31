«Я вообще не знаю, кто ты»: Рудковская резко ответила Тутберидзе

Продюсер Рудковская о Тутберидзе: не состоялась вообще никак в спорте

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» ответила тренеру Этери Тутберидзе.

«Я ее знаю как тренера, но как спортсмена ни разу не видела ни одно ее выступление. Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но как ты можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?» — отметила Рудковская.

Речь идет об интервью Тутбридзе с Дмитрием Борисовым, где у тренера спросили про противостояние с Плющенко.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Одна из ее учениц — Камила Валиева, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Алена Косторная рассказала об опасном моменте во время беременности.