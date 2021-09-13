Хореограф Попова раскритиковала выбор музыки для новой программы ученицы Тутберидзе Хромых

Чемпионка Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила новую произвольную программу Майи Хромых.

Ученица Этери Тутберидзе выступила под саундтрек к мюзиклу «Мулен Руж» и исполнила каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

«Многие опасались, что это слишком заезженная музыка? На самом деле соглашусь с тем, что «Мулен Руж» в последнее время брали очень часто и очень много. И лично для меня это все-таки более взрослая музыка: здесь нужно показывать определенные переживания. Танго — это все-таки более осознанный танец.

Хотелось бы видеть этот танец в карьере Майи чуть попозже, но раз она взялась за него уже сейчас, то перед ней стоит очень тяжелая задача раскрыть этот образ и постараться вкатать программу так, чтобы донести до зрителя ту идею, которую вложили постановщики. Пока что эта музыка кажется тяжеловатой для Майи», — отметила Попова.

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