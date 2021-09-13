Экс-фигуристка Попова: Трусова пока не на пике своей формы, в прокате были помарки

Чемпионка Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова в интервью «Газете.Ru» оценила физическую форму Александры Трусовой.

На открытых прокатах сборной России ученица Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков — флип, сальхов, два лутца (сольный и в каскаде с тройным тулупом) и тулуп.

«На открытых прокатах еще не нужно показывать идеальное исполнение прыжков. Пик формы должен приходиться на турниры, а эти прокаты — просто ступенька к тому, что будет дальше.

Вышла ли уже на свой максимум Трусова и не опасно ли это? Я бы не сказала, что у Саши сейчас пик формы, потому что в прокате все-таки были помарки, и видно, что еще есть над чем работать. Но именно физическая форма у Трусовой идеальна. К сезону Саша готова превосходно, и теперь ей нужно только сохранять эту форму.

Когда Трусова закончила свою программу, там от восторга встали не только зрители, но и официальные лица, и представители федерации фигурного катания. Она реально подняла весь зал своим катанием. И это первое выступление сезона! Так что да: Саша явно была героем дня», — сказала Попова.

Ранее чемпионка Универсиады отметила, что пять четверных прыжков Трусовой помогают закрыть недочеты в подаче программы.