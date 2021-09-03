Быков рассказал, что у него вызывает гнев руководство НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал новость о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут поехать на Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году в Пекине, передает ТАСС.

«Я читал, что НХЛ вплоть за месяц до начала Олимпиады может изменить решение. Они везде ставят свои условия. Я не очень с уважением отношусь к этой организации, хоть там и играют лучшие хоккеисты мира. То, как они относятся ко всему хоккейному сообществу, у меня вызывает гнев», — сказал Быков.

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.