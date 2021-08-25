Источник: «Спартак» купил игрока «Галатасарая», ударившего лбом одноклубника

Московский «Спартак» подписал четырехлетний контракт с защитником стамбульского «Галатасарая» Маркао. Об этом сообщает Sqenf Foot.

Сумма трансфера составила €8,5 млн. В СМИ также ходили слухи, что игроком интересуется петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что в матче турецкой Суперлиги «Галатасарай» — «Гиресунспор» (2:0) между игроком линии обороны Маркао и полузащитником Керемом Актюркоглу вспыхнул конфликт, в ходе которого бразилец нанес несколько ударов головой и руками в адрес своего одноклубника.

Арбитр встречи воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку. Маркао получил 8-матчевую дисквалификацию по итогам встречи чемпионата Турции с «Гиресунспором».