Шлеменко: Александр Емельяненко в Bellator — дополнительная нагрузка для брата

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о возможности появления Александра Емельяненко в Bellator.

«Александр Емельяненко в Bellator — это нереально. Здесь есть много «но». Bellator вряд ли возьмет его на один бой — это будет минимум контракт на несколько боев, а я не уверен, что сейчас они готовы ему предложить несколько боев. Но это мое мнение.

Там есть много проблем, в том числе визовые. Но у меня очень большие сомнения в том, что это реально. Я понимаю, что Александру это интересно, но там уже есть одна фамилия Емельяненко — зачем там нужна вторая? Я говорю для российского рынка — не для американского.

Плюс я не уверен, что сейчас сам Федор заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде. Для него это дополнительная психическая нагрузка — зачем она ему нужна?» — приводит слова бойца YouTube-передаче «Ушатайка».

Публичный конфликт между братьями Емельяненко разгорелся еще в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого спортсмена за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Федора об их конфликте.