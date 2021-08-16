Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России хотят облегчить перевод транспорта на газ 07:54
Российский баскетболист рассказал, что помешало выиграть золото Олимпиады 07:48
Врач Роспотребнадзора рассказала о постковидном синдроме у переболевших COVID-19 07:37
Грузинский паралимпиец избил охранника японской гостиницы 07:25
В Москве в понедельник ожидается до +28°С 07:18
Названы самые неспортивные регионы России 07:05
В Госдуме предложили возвращать средства за обучение в вузе многодетным... 06:59
Французский волейболист: думал на счет выступления за Россию, но меня никто не... 06:50
Свыше 60 стран выступили с заявлением по Афганистану 06:45
На Камчатке нашли тела еще трех погибших и «черный ящик» разбившегося Ми-8 06:24
Бесплатная ставка 1000 р.

Шлеменко: Александр Емельяненко в Bellator — дополнительная нагрузка для брата

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко высказался о возможности появления Александра Емельяненко в Bellator.

«Александр Емельяненко в Bellator — это нереально. Здесь есть много «но». Bellator вряд ли возьмет его на один бой — это будет минимум контракт на несколько боев, а я не уверен, что сейчас они готовы ему предложить несколько боев. Но это мое мнение.

Там есть много проблем, в том числе визовые. Но у меня очень большие сомнения в том, что это реально. Я понимаю, что Александру это интересно, но там уже есть одна фамилия Емельяненко — зачем там нужна вторая? Я говорю для российского рынка — не для американского.

Плюс я не уверен, что сейчас сам Федор заинтересован в том, чтобы Александр дрался в его карде. Для него это дополнительная психическая нагрузка — зачем она ему нужна?» — приводит слова бойца YouTube-передаче «Ушатайка».

Публичный конфликт между братьями Емельяненко разгорелся еще в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого спортсмена за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко отреагировал на слова своего брата Федора об их конфликте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Бегство президента и смена власти в Афганистане. Главное
Совбез ООН соберется на экстренное заседание в связи с захватом Афганистана талибами*
«Cовковый ад был всем дико не в кайф»
Сергей «Паук» Троицкий о концерте «Рок на баррикадах» в период ГКЧП
«Москвичи шли на работу, а на светофорах стояли танки»
Первый генпрокурор России Валентин Степанков — об Августовском путче 1991 года
Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
Врач Роспотребнадзора рассказала о постковидном синдроме у переболевших COVID-19
В Германии назвали последствия отказа от «Северного потока — 2»
«Талибан»* объявил о завершении войны в Афганистане
Новости и материалы
В России хотят облегчить перевод транспорта на газ
Российский баскетболист рассказал, что помешало выиграть золото Олимпиады
Грузинский паралимпиец избил охранника японской гостиницы
В Москве в понедельник ожидается до +28°С
Названы самые неспортивные регионы России
В Госдуме предложили возвращать средства за обучение в вузе многодетным родителям
Французский волейболист: думал на счет выступления за Россию, но меня никто не звал
Свыше 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
На Камчатке нашли тела еще трех погибших и «черный ящик» разбившегося Ми-8
Червиченко об отмене лимита: будет в «Спартаке» Максименко и десять иностранцев
Иветт Николь Браун заявила, что Мэттью МакКонахи пахнет мюсли
Овечкин рассказал, как защищает себя от коронавируса
Израильская гимнастка, взявшая золото на ОИ, рассказала о личной жизни
Жителям Украины предсказали нехватку питьевой воды
В Англии испортили новую работу Бэнкси
Экс-игрок «Спартака» призвал болельщиков красно-белых контролировать себя
Кирьяков о лимите в РПЛ: когда мы платим игрокам сумасшедшие деньги, мы их убиваем
Талибы* заявили, что не планируют формировать коалиционное правительство
Все новости
Мировой автопром уходит в штопор из-за дефицита электроники
Перебои с поставками компонентов могут продлиться до полутора лет
«Рейс для собаки, шест для стриптиза, полный салон ружей и дичи»
Владелец частной авиакомпании — о причудах олигархов
«Не называйте цифры, не говорите «да» или нет»
Эксперт назвал запретные слова в разговоре с телефонными мошенниками
«Проспал государственный переворот»
Лукашенко обвинил Ельцина и Горбачева в развале СССР
На Украине убит мэр Кривого Рога
Полиция Украины возбудила дело об умышленном убийстве мэра Кривого Рога
«Мужчинам не стоит выбирать яркие брюки»
Стилисты объяснили, как выглядеть солидно в детских вещах
Жителей Геленджика эвакуируют из-за подтопления
Из-за ливня власти Геленджика включили сирены оповещения о ЧС
Что известно о стрельбе на Кутузовском проспекте
В ходе перестрелки на Кутузовском проспекте погиб один человек
«Хозяин — барин»: имеют ли компании право следить за сотрудниками
Как работодатели следят за сотрудниками и законно ли это
Зима близко: как сохранить витамины в ягодах
Какие полезные вещества сохраняются в варенье
«Напоминают ягодицы»: чиновник оценил дороги Забайкалья, жители его поддержали
Жители Забайкальского края согласились со словами министра Кумарькова о «жопе мира»
«Дисс на учителей, джакузи с девчонками и ночь за компом на трэп-хате»
Slava Marlow — о начале творческого пути, Моргенштерне и шоу-бизнесе
90 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях