Гол игрока «Зенита» принес футбольной сборной Бразилии золото Олимпиады

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Испании в финальном матче летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ниссан» в Иокогаме, завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В составе победителей отличились Матеус и Малком, выступающий за петербургский «Зенит». У проигравшей команды мяч забил Микель Оярсабаль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее петербургский «Зенит» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.

Олимпиада-2020. Футбол. Мужчины. Финал

Бразилия — Испания — 2:1

Голы: 1:0 — Матеус, 45+2, 1:1 — Оярсабаль, 61; 2:1 — Малком, 108.