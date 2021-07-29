Снявшаяся с Олимпиады Байлз: я больше, чем мои достижения и гимнастика

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по гимнастике Симона Байлз прокомментировала свое снятие с командных соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Излияние любви и поддержки, которые я получила, заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда раньше не верила», — написала спортсменка в Twitter.

Ранее сообщалось, что американка снялась с командных соревнований из-за психологических проблем.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.