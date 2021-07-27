Исинбаева исполнила сальто на кровати в честь победы российских гимнасток

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева отпраздновала победу гимнасток на Олимпийских играх, исполнив сальто на кровати.

Видео прыжка спортсменка выложила в Instagram.

«Вдохновленная победой наших гимнасток! Умницы! Гордость! Поздравляю!» — подписала ролик спортсменка.

Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев оценил победу российских гимнасток в командных соревнованиях на Олимпиаде.

«Если мужская сборная России — Beatles мировой гимнастики, то женская — Spice Girls! Перцу задали всему миру! Тут вопросов нет. Это супер-группа», — сказал Губерниев.