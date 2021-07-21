Адвокат объяснил, для чего Бастрыкин взял под контроль дело об избиении сына Стаса Пьехи

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» предположил, почему глава Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи.

Супруга известного футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина нанесла мальчику травмы, а также ударила бабушку, которая вступилась за него.

«Я полагаю, что после того, как Бастрыкин взял дело под свой контроль, возбудили уголовное дело. Возможно, это было сделано для того, чтобы данное уголовное дело не остановили и не прекратили.

Однако прекращение уголовного дела все еще возможно в связи с примирением сторон. Если Безбородова примирится с родителями ребенка, с самим ребенком, возместит им моральный и материальный вред, то можно будет прекратить данное дело и на этапе следствия — даже в суд не направлять. Либо уже в суде прекратить — вариантов масса», — отметил Калинов.

Ранее адвокат сообщил, какое наказание грозит супруге судьи Безбородова за избиение сына Стаса Пьехи.