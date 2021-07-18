Менеджер Али Абдель-Азиз пожелал Махачеву сломать шею Макгрегору

Менеджер Али Абдель-Азиз в своем Twitter пожелал российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву сломать шею ирландцу Конору Макгрегору.

«Когда Конор вернулся, рассчитывал, что Махачев сломает ему шею, а не ногу», — написал Абдель-Азиз.

Между Дастином Порье и Конором Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу высказал свое мнение об ирландце Коноре Макгрегоре.