Семин о BLM: тогда все должны становиться на колени перед русским народом

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о своем отношении к акции преклонения колена перед матчами в знак борьбы с расизмом.

«Вот сейчас становится на колени одна команда, а другая не становится. Здесь должно сердце подсказывать – хочешь это делать или нет.

В таком случае все должны становиться на колени перед русским народом. В войне мы больше всех потеряли людей. Почему этого не делают африканцы, почему не становятся другие национальности, почему Америка не становится на колени, ведь во время войны русские потеряли больше всех людей?! Однако это может привести к тому, что постоянно будем на коленях стоять», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Ранее экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался на счет проведения акций движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы — 2020.