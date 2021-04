Канте признан лучшим игроком матча «Реал» — «Челси»

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

Лучшим игроком матча по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признан полузащитник Нголо Канте. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Французский хавбек совершил в игре наибольшее количество обводом (6) и вступил в самое большое число единоборств среди всех футболистов (21).

При этом Канте не отметился результативными действиями по ходу поединка.

Напомним, что ответный матч состоится в Лондоне 5 мая. Начало матча 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

