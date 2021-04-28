Марсело заявил, что план «Реала» не сработал в первом тайме с «Челси»

Бразильский защитник Марсело прокомментировал итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Нам пришлось подстраиваться под ход игры, и с точки зрения темпа нам это удалось. Ситуация неплохая. В первом тайме наш план на игру не работал. Затем мы прибавили, а ритм матча изменился, так что в итоге мы выступили сильнее.

Во втором матче все будет совсем по-другому», — передает слова футболиста пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что ответный матч состоится в Лондоне 5 мая, начало матча 22:00 по московскому времени. Во второй полуфинальной паре встречаются французский «ПСЖ» и и английский «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишь дважды проходил дальше в еврокубках после первой домашней ничьей.