Экс-тренер ЦСКА об удалении Ахметова: это не красная карточка. Максимум — желтая

Бывший защитник «Спартака» и экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

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«Это не красная карточка. Максимум — желтая. Ахметов играл сначала в мяч, а потом по инерции нога пошла в Соболева. Не было такой грубости, чтобы давать прямую красную. Он же не может взять и резко остановиться, это инерционное движение», — сказал Онопко в интервью Sport24.

На данный момент в матче «Спартак» — ЦСКА идет второй тайм, счет в игре открыл Джордан Ларссон.

Напомним, что Ахметов также заработал красную карточку в матче 23-го тура с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Ахметов удален в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА.