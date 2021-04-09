«Самый сложный вариант из возможных»: Олич оценил жеребьевку Кубка России

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальной стадии Кубка России, по итогам которой красно-синим в соперники достался «Локомотив».

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! Мы видели последние семь-восемь матчей «Локомотива», они очень хорошо играют. Их футбол сейчас — один из лучших в чемпионате России. Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков», — цитирует Олича официальный сайт ЦСКА

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«Локомотив» является лидером по количеству завоеванных Кубков России, «железнодорожники» выигрывали турнир восемь раз. Последний раз это произошло в 2019 году, когда команда переиграла в решающем матче «Урал».

На счету ЦСКА семь побед в розыгрыше Кубка России, последний раз это произошло в 2013 году, тогда «армейцы» в решающем матче были сильнее «Анжи».

Ранее сообщалось, что жребий свел в полуфинале Кубка России ЦСКА и «Локомотив».