Жребий свел в полуфинале Кубка России ЦСКА и «Локомотив»

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка России. По ее итогам определены две пары полуфиналистов турнира.

21 апреля 2021 года «Ахмат» сыграет против «Крыльев Советов», а ЦСКА сразится с «Локомотивом».

Именно «Локомотив» является лидером по количеству завоеванных Кубков России, «железнодорожники» выигрывали турнир восемь раз. Последний раз это произошло в 2019 году, когда команда переиграла в решающем матче «Урал».

На счету ЦСКА семь побед в розыгрыше Кубка России, последний раз это произошло в 2013 году, тогда «армейцы» в решающем матче были сильнее «Анжи».

Грозненский «Ахмат» становился победителем розыгрыша Кубка России в 2004-м году, клуб из Чечни, который тогда назывался «Терек», выиграл турнир в статусе клуба первой лиги, а в финале обыграл «Крылья Советов», с которыми сойдется сейчас в матче 1/2 финала.

Для самарского клуба финал в 2004 году главное достижение в Кубке России.

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