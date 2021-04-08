Плющенко показал, как он стреляет из пистолета

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео, на котором он стреляет из пистолета.

«Тренировка на выходных! Не только фигурное катание. А какие у вас увлечения?» — подписал видео Плющенко.

Стоит отметить, что Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Он объявил о завершении спортивной карьеры 31 марта 2017 года.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление Александры Трусовой на чемпионате мира.