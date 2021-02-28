«Тоттенхэм» разгромил «Бернли» в игре АПЛ

В очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» разгромил «Бернли».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лукас, Харри Кейн и Гарет Бэйл, оформивший дубль.

Этот успех позволил подопечным Жозе Моуринью набрать 39 очков и подняться на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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