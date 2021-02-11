Чемпионат мира по биатлону сможет посетить небольшое число зрителей

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке Тим Фарчник заявил, что власти страны разрешат допуск на трибуны для небольшого числа болельщиков.

«Число заразившихся коронавирусом в Словении значительно снижается, что позволяет нам перейти в так называемую оранжевую фазу, которая дает возможность приглашать на чемпионат мира болельщиков», — цитирует Фарчника ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что на турнире зафиксировали первые случаи заражения COVID-19.