Прокуратура Бразилии начала расследование вечеринки Неймара

Бразильская прокуратура начала расследование вечеринки футболиста французского «ПСЖ» Неймара, которую он устроил в честь Рождества, передает France 24.

Напомним, игрок устроил праздник на своей вилле на побережье Рио-де-Жанейро в разгар пандемии COVID-19.

На мероприятие футболист пригласил 500 человек. Оно длилось несколько дней. Представители бразильца отрицают его причастность к празднику.



Ранее сообщалось о том, что Неймар устроил вечеринку на 500 человек в Бразилии.