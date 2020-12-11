ЦСКА установил два антирекорда среди российских клубов в ЛЕ

10 декабря московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы (1:3).

Армейцы заняли последнее место в группе



ЦСКА стал первым российским клубом, который не одержал ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы. Армейцы набрали лишь три очка, что также является антирекордом.



Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча против загребского «Динамо»