ЦСКА впервые в истории не выиграл ни одного матча в группе ЛЕ

10 декабря московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо» в заключительном матче группового этапе Лиги Европы (1:3).

В шести матчах второго по значимости европейского турнира армейцы три раза сыграли вничью и трижды проиграли.

Соперниками красно-синих были загребское «Динамо», австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейеноорд».

Красно-синие впервые в истории своих выступлений в Лиге Европы и Кубке УЕФА не сумел одержать ни одной победы на групповой стадии.



Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.