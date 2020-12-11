ЦСКА впервые в истории не выиграл ни одного матча в группе ЛЕ
Андрей Черников
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10 декабря московский ЦСКА уступил загребскому «Динамо» в заключительном матче группового этапе Лиги Европы (1:3).
В шести матчах второго по значимости европейского турнира армейцы три раза сыграли вничью и трижды проиграли.
Соперниками красно-синих были загребское «Динамо», австрийский «Вольфсберг» и нидерландский «Фейеноорд».
Красно-синие впервые в истории своих выступлений в Лиге Европы и Кубке УЕФА не сумел одержать ни одной победы на групповой стадии.
Ранее ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы.