Слуцкий ответил на вопрос, почему «Рубин» играет лучше с лидерами, чем с аутсайдерами

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему команда играет лучше с лидерами, чем с аутсайдерами, передает пресс-служба команды.

Напомним, 29 ноября клуб из Татарстана обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0.

«Так нельзя говорить. Почему мы проиграли «Ростову» — были одни причины. Почему проиграли «Химкам» — другие причины. Почему выиграли сегодня — третья ситуация», --сказал Слуцкий.



Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.