Туктамышева: не думала о проекте Моргенштерна при постановке программы, он для меня не ориентир

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как решилась сделать шоу из постановки хореографии для своей произвольной программы на сезон-2020/21.

Постановка происходила во время весеннего карантина по видеосвязи с хореографом Юрием Смекаловым, а подписчики могли предлагать свои идеи.

«Мы изначально как поставили те движения, которые придумали зрители, так их и не убирали. Они смогли предложить действительно оригинальные вещи. Думаю, что этот опыт можно повторить еще раз, если хореограф будет гореть этим. Получится интересно.

Вообще эту идею предложил Юрий Смекалов, и я согласилась с удовольствием. Мне понравился креатив.

Ориентировалась ли я на другие подобные проекты, вроде альбома Моргенштерна, который он записал в прямом эфире? Я точно не ориентировалась ни на кого. И точно не на Моргенштерна — он для меня не является ориентиром, и я не то что бы далека, но не особо слежу за всей этой индустрией.

Я не слушаю Моргенштерна, Niletto, Клаву Коку, Егора Крида и так далее. Люблю старый классический рок — мне кажется, эта музыка многих цепляет. Она очень атмосферная, энергичная и заряжает тебя», — рассказала Туктамышева.

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