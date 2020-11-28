Биатлонист Логинов рассказал о том, что переболел коронавирусом
Андрей Черников
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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, что переболел коронавирусом.
«У меня нашли антитела. Значит, переболел, но абсолютно бессимптомно. Картина очень запутанная. Те, кто переболел, иногда оказываются снова больными. Непонятно, верить в это или нет», — передает слова Логинова «Матч ТВ».
Напомним, 28 ноября россиянин занял десятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Финляндии.
Ранее Логинов стал десятым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира.