Бывший игрок сборной России объяснил свои слова о нелюбви поляков к русским

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко объяснил свои слова о нелюбви поляков к русским после матча пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия (3:2), передает Sport24.

Напомним, что Павлюченко назвал бригаду польских арбитров негодяями и сказал, что поляки не любят русских.

«Мои слова не были адресованы польской нации. Речь шла именно о конкретном человеке, который вчера был главным судьей», — сказал игрок.

Заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18-го ноября в гостях против национальной команды Сербии. Начало — в 22:45 мск.

Ранее бывший игрок сборной России назвал негодяями бригаду польских арбитров.