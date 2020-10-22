Джоджуа назвала имя лучшей женщины-бойца
Андрей Черников
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа в интервью «Газете.Ru»назвала имя лучшей женщины в организации.
«В моем весе сейчас лучшая — Валентина Шевченко. Сейчас неправильно слишком далеко заглядывать и говорить о возможном бое с ней, но мечты встретиться с ней, конечно, есть. Всегда есть желание драться с лучшими, с чемпионами. На это уйдет немало времени, но все мечты сбываются. Может, когда-то это и произойдет», — сказала Джоджуа.
В UFC Шевченко одержала семь побед, уступив два раза.
Ранее Джоджуа назвала свою будущую соперницу отморозком.