Джоджуа назвала имя лучшей женщины-бойца

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа в интервью «Газете.Ru»назвала имя лучшей женщины в организации.

«В моем весе сейчас лучшая — Валентина Шевченко. Сейчас неправильно слишком далеко заглядывать и говорить о возможном бое с ней, но мечты встретиться с ней, конечно, есть. Всегда есть желание драться с лучшими, с чемпионами. На это уйдет немало времени, но все мечты сбываются. Может, когда-то это и произойдет», — сказала Джоджуа.

В UFC Шевченко одержала семь побед, уступив два раза.



Ранее Джоджуа назвала свою будущую соперницу отморозком.