Российский боец UFC Джоджуа назвала свою будущую соперницу отморозком

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа в интервью «Газете.Ru» поделилась ожиданиями от боя против Миранды Маверик.

Поединок состоится 24 октября.

«Она довольно продолжительное время успешно дралась в Invicta FC (американский женский промоушен. — «Газета.Ru»). Даже был случай, когда в один вечер она провела три боя и все их выиграла. Ну, она отморозок, тут ничего не скажешь. (смеется) Она хороший боец с отличным партером, да и в рейтинге выше в целом, чем я. Будем смотреть, как пойдет бой, однако я считаю, что мой партер и стойка не уступают ее качествам. Я ничуть не меньше отморозок, чем она. Я уверена в себе и буду делать все для победы», — сказала Джоджуа.

Ранее Джоджуа рассказала об угрозах депортации в Россию.