Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд. У гостей мяч забил Неймар.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет в столице Франции на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта.
Ранее был представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — 2:1
Голы: 1:0 — Холанд, 69; 1:1 — Неймар, 75; 2:1 — Холанд, 77.