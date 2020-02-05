В FIS отреагировали на критику изменения формата этапа Кубка мира в Фалуне

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Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей отреагировал на критику в адрес организации после того, как было принято решение внести изменения в программу этапа в шведском Фалуне из-за погодных условий.

Напомним, что спортсмены должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем, что подразумевало дистанцию в 15 км у женщин и в 30 км у мужчин. Однако индивидуальные гонки были заменены масс-стартами с сокращенной длинной — до 10 и 15 км соответственно.

Это не порадовало спортсменов. В числе высказавших недовольство была и бывшая шведская лыжница Мария Рюдквист, заявившая, что мужчины и женщины способны проходить одинаковые дистанции.

«Нет никаких вопросов в физиологической способности мужчин и женщин пробегать одинаковые дистанции. Многие годы об этом шли дискуссии. Но когда мы опрашиваем спортсменов, то большинство всегда поддерживает нынешний формат», — цитирует Миньерея Aftonbladet.

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