Названы три звезды недели в НХЛ

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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Немецкий нападающий набрал восемь (2+6) очков в трех матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне Драйзайтль лидирует в рейтинге бомбардиров с 83 (29+54) баллами.

Вторым стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В его активе восемь (5+3) очков в четырех встречах.

Третьей звездой признан Джей Ти Миллер из «Ванкувер Кэнакс», забросивший три шайбы и отдавший четыре передачи в четырех играх.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой января в НХЛ.