Женский турнир по гольфу в Китае отменен из-за коронавируса

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Руководство Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA) приняло решение отменить турнир, назначенный на начало марта 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причиной отмены соревнований, которые должны были пройти на китайском острове Хайнань, стала эпидемия коронавируса.

«Здоровье и безопасность наших игроков, болельщиков и всех, кто работает на этом мероприятии, всегда является нашим приоритетом. Хотя мы разочарованы тем, что турнир не состоится в этом сезоне, мы с нетерпением ждем возвращения в 2021 году», — заявили в LPGA.

Ранее сообщалось, что старт чемпионата Китая перенесен из-за коронавируса.