Футболист Тарасов: Путин — почти самый влиятельный человек в мире

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сделал новую публикацию в своем Instagram-аакаунте.

В подписи к семейной фотографии спортсмен порассуждал о президенте России Владимире Путине.

«Многие шутят насчет того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей о военных конфликтов кто-то еще понимает, что залог нашего будущего — это любовь и дети.

Последнее выступление главы государства про эти самые ценности не оставило никого равнодушным. Рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы... Правда, помимо семейных тем, в последние пять минут он навел и в политике «движуху», но это уже пусть оценивают эксперты.

Что же касается меня, то как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит мы смотрим в одну сторону», — подписал пост отечественный футболист.

Стоит отметить, что в настоящий момент Тарасов проходит сборы вместе с казанским «Рубином».



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