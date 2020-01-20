Футболист Тарасов: Путин — почти самый влиятельный человек в мире
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сделал новую публикацию в своем Instagram-аакаунте.
В подписи к семейной фотографии спортсмен порассуждал о президенте России Владимире Путине.
«Многие шутят насчет того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей о военных конфликтов кто-то еще понимает, что залог нашего будущего — это любовь и дети.
Последнее выступление главы государства про эти самые ценности не оставило никого равнодушным. Рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы... Правда, помимо семейных тем, в последние пять минут он навел и в политике «движуху», но это уже пусть оценивают эксперты.
Что же касается меня, то как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит мы смотрим в одну сторону», — подписал пост отечественный футболист.
Стоит отметить, что в настоящий момент Тарасов проходит сборы вместе с казанским «Рубином».
Ранее бой Макгрегора посчитали договорным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал��Я рад, что на фоне страшных новостей воен.конфликтов, кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего - любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д. Правда помимо семейных тем, последние 5 минут, навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты �� Для меня, как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит мы смотрим в одну сторону☝��