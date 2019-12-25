Россиянам более чем на 100 тыс. рублей подняли премии за золото ЧМ
Правительство Российской Федерации приняло решение поднять суммы, которые отечественные спортсмены получат за успешное выступление на чемпионатах мира. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, атлеты-победители получат премию в размере 358,4 тыс. рублей. Раньше они зарабатывали по 224 тыс. рублей.
Для серебряных призеров сумма была увеличена со 112 до 179,2 тыс. рублей. А обладатели бронзовых медалей получат вместо 67,2 тыс. рублей — 107,5 тыс. рублей.
Также увеличены премиальные за первые три места на чемпионатах Европы. Так, за золото европейского первенства спортсмен получит 179,2 тыс. рублей, а не 112 тыс., как было раньше. Обладатели серебряной медали будут награждены 89,6 тыс. рублей вместо 56 тыс. А за бронзу сумму увеличили с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тыс.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» готов отдать своего экс-капитана и $50 млн ради игрока «Лестера».