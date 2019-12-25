Россиянам более чем на 100 тыс. рублей подняли премии за золото ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/12697711/upload-RIAN_2912576.HR-pic905-895x505-70135.jpg">

Правительство Российской Федерации приняло решение поднять суммы, которые отечественные спортсмены получат за успешное выступление на чемпионатах мира. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, атлеты-победители получат премию в размере 358,4 тыс. рублей. Раньше они зарабатывали по 224 тыс. рублей.

Для серебряных призеров сумма была увеличена со 112 до 179,2 тыс. рублей. А обладатели бронзовых медалей получат вместо 67,2 тыс. рублей — 107,5 тыс. рублей.

Также увеличены премиальные за первые три места на чемпионатах Европы. Так, за золото европейского первенства спортсмен получит 179,2 тыс. рублей, а не 112 тыс., как было раньше. Обладатели серебряной медали будут награждены 89,6 тыс. рублей вместо 56 тыс. А за бронзу сумму увеличили с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тыс.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» готов отдать своего экс-капитана и $50 млн ради игрока «Лестера».