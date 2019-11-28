Гендиректор «Зенита» высказался о победе над «Лионом»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом», передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба. Счет в матче открыл Артем Дзюба, второй гол оформил Магомед Оздоев.

«Каждый матч сложен по-своему, в лице «Лиона» мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими», — заявил Медведев.

Благодаря этой победе «Зенит» занимает второе место в группе. В заключительном туре команда сразится с португальской «Бенфикой».

Ранее наставник «Лиона» прокомментировал поражение от «Зенита».