Бывший вице-премьер правительства России оценил класс новичка «Спартака» Шюррле
Аркадий Дворкович, занимавший пост вице-премьера правительства России с 2012 по 2018 год, поделился впечатлениями от матча шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, закончившегося победой красно-белых со счетом 2:1, передает ТАСС.
»«Спартак» заслуженно победил, хотя в первом тайме ЦСКА играл лучше. Но спартаковцы забили первыми, и это отразилось на игре.», — заявил экономист.
«Конечно, сказался класс Шюррле: видно, что это чемпион мира. С ним у «Спартака» в этом сезоне есть шансы на хорошие результаты», — добавил государственный деятель.
Шюррле перешел в «Спартак» в текущее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». Он выступает за красно-белых на правах аренды, однако в соглашении между клубами присутствует опция выкупа игрока.
В первых пяти матчах в составе москвичей немец забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, какие эмоции он испытывал от просмотра победного для его команды матча с ЦСКА (2:1), находясь на трибунах стадиона.