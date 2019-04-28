Панарин стал первой звездой дня в плей-офф НХЛ

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан первой звездой дня плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Коламбус» в овертайме вырвал победу у «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Блю Джекетс».

Панарин оформил дубль в основное время, а также отдал решающую голевую передачу в овертайме.

Второй звездой стал автор победного гола в матче «Бостон» — «Коламбус» Мэтт Дюшен.

Тройку лучших замкнул Роопе Хинц из «Далласа», набравший в матче 3 (2+1) очка.

Ранее сообщалось, что очки Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии.