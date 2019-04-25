Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа
Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:2. Решающую шайбу забросил Каспарс Даугавиньш.
Стоит отметить, что в первой игре россияне победили Латвию — 4:2.
Товарищеский матч.
Латвия — Россия — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – Зуб – 31:25 (5x5),
1:1 – Кениньш (Мейя) – 52:11 (4x5),
2:1 – Даугавиньш (Балинскис) – 61:56 (3x3).
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