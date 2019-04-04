На Марадону завели дело за критику Трампа
Федерация футбола Мексики открыла дело в связи с высказываниями главного тренера «Дорадос де Синалоа» Диего Марадоны в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства США, сообщает «Советский спорт».
По информации на сайте федерации, после игры команды с «Тампико Мадеро» (3:2) аргентинский специалист на пресс-конференции заявил, что посвящает победу Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Также назвал главу страны Хуана Гуайдо марионеткой и выразил недовольство действиями на политической арене президента Америки Дональда Трампа.
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На данный момент Марадоне грозит штраф за нарушение этического кодекса.
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