Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»

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«Краснодар» нанес разгромное поражение махачкалинскому «Анжи» в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев.

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«Газета.Ru» провела тестовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Анжи» (18) занимает 14-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Анжи» (Махачкала) — 5:0

Голы: 1:0 — Вандерсон, 18; 2:0 — Классон, 38 (пенальти); 3:0 — Сулейманов, 55; 4:0 — Игнатьев, 67; 5:0 — Сулейманов, 70.