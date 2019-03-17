Фанатов «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

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Московская полиция задержала более десяти представителей фанатского сообщества столичного «Спартака», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что данные действия направлены на профилактику драк в ходе матча 20-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

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«В среде фанатов «Спартака» образовался раскол по вопросу отношения к политике руководства клуба. Часть болельщиков выступает против решений руководителей «Спартака» и скандируют соответствующие речевки в ходе матчей, а также вывешивает баннеры с критикой администрации команды.

Другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Из-за этого в ходе матча с «Зенитом» возможна драка на трибуне спартаковцев, чтобы ее не допустить, в день матча Центр противодействия экстремизму МВД задержал более десяти фанатов «Спартака», — заявил источник.

В полиции добавили, что среди задержанных лидеры объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия». В скором времени всех фанатов отпустят.

Как заявили в правоохранительных органах, что болельщиков может справоцировать появление на матче бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Он очень популярен у спартаковских болельщиков, некоторые считают, что его уволили незаслуженно. Его приход на матч может подстегнуть беспорядки на трибунах», — заявили в полиции.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 марта в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.