Стали известны детали подготовки Нурмагомедова к бою с Макгрегором

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Таджикский боец смешанного стиля (ММА) Салим Мухидинов, тренирующийся в американском зале АКА, был свидетелем подготовки чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова к поединку против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.

Спортсмен ответил на вопрос, правда ли, что все русскоговорящие бойцы, которые хотят тренироваться в данном зале, должны сначала получить на это согласие от знаменитого дагестанца.

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«Да. Русскоязычный боец может сюда попасть, если одобрит Хабиб. Но у меня другой случай. Хабиба я лично не знал. Майк Свик сказал слово, меня приняли. Теперь чувствую себя, как дома», — отметил боец.

Также он рассказал о занятиях Нурмагомедова перед боем UFC 229.

«В зале атмосфера была другая. Много народу. Хабиб с командой, много еще других ребят. Атмосфера была заряженная. Очень весело, все ждали этот бой. Работали под одного человека. Люди приходили в зал, как на соревнование. Мы с ним спарринговали не один раз. Я рад этому. Спасибо ему, что он поделился со мной опытом. Я много набрал от Хабиба. Но время покажет, удастся ли мне это реализовать», — заключил Мухидинов.

Напомним, что 6 октября 2018 года ирландец уступил действующему чемпиону UFC. Россиянину удалось защитить пояс, одолев соперника удушающим приемом в четвертом раунде.

Ранее Нурмагомедов рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.