«Челси» официально объявил о переходе самого дорогого голкипера в истории

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Вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага официально стал игроком лондонского «Челси», сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный сайт «синих», футболист подписал с клубом семилетний контракт. «Челси» активировал опцию выкупа испанца, заплатив баскам установленные отступные в размере €80 млн.

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Таким образом, трансфер Аррисабалаги стал самым дорогим в истории среди вратарей. Предыдущий рекорд продржался недолго: эти летом из «Ромы» в «Ливерпуль» перешел бразильский вратарь Алисон Бекер за €73 млн.

«Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для личной жизни. Много чего привлекло меня в «Челси». Титулы, которые выиграла команда, футболисты, город, чемпионат Англии. Рад, что «Челси» поверил в меня», — сказал футболист в первом интервью новому клубу.

22-летний испанец выступал за основную команду «Атлетика» с 2015 года. В 2017 году Аррисабалага дебютировал в составе национальной сборной Испании.

Ранее сообщалось, что вратарь «Челси» Тибо Куртуа перешел в мадридский «Реал».