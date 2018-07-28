Боксера Усика видят президентом Украины при «справедливых выборах»
Известный российский организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов поделился мнением об украинце Александре Усике, передает «СЭ».
«Я скажу так: если на Украине следующие выборы президента будут справедливые, то Усик станет президентом! Он сегодня в праве делать все, что захочет. При всех успехах он сумел остаться чистым, добрым и лояльным ко всем человеком», — сказал Хрюнов.
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В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 31-летний украинец одолел россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.