Кремлев: на организацию боя Гассиев — Усик было потрачено около $13 млн
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев рассказал, сколько денег было потрачено на организацию боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, передает «РИА Новости».
«На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса на Манежной площади мы потратили около $13 млн, но все эти средства были привлеченными. У нас было очень много спонсоров», — заявил Кремлев.
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Он также добавил, что десять тысяч билетов на бой Гассиев — Усик были розданы ветеранам, детским домам и малоимущим семьям.
«То есть была благотворительность. Эти мероприятия были приурочены ко Дню бокса, у нас не было идеи зарабатывать», — заключил Кремлев.
Усик победил Гассиева по очкам единогласным решением судей.