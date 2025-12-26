На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соцсети возмутила система штрафов для жителей китайской деревни

SCMP: людей возмутили штрафы для жителей деревни в Китае
Соцсети возмутила система штрафов для жителей китайской деревни, пишет South China Morning Post.

Деревня Линцан вызвала широкую волну критики в сети после появления списка внутренних правил, предусматривающих финансовые санкции за беременность вне брака, совместное проживание до свадьбы и даже брак с жителем другой провинции.

Поводом для обсуждений стали фотографии объявления под названием «Правила деревни: все равны», сделанные местными жителями и разошедшиеся по социальным сетям. В документе указаны штрафы: $214 за брак с человеком из другой провинции, $428 за беременность до свадьбы и ежегодный штраф в $71 для незарегистрированных пар, живущих вместе.

Среди других пунктов значатся: штраф $428, если ребенок родился менее чем через 10 месяцев после свадьбы, и $71 — если к бытовому конфликту приходится привлекать сельских чиновников как посредников.

После резонанса представитель администрации заявил, что объявление было «чрезвычайно необычным» и уже удалено. По его словам, документ разработал сельский комитет без согласования с муниципалитетом. Чиновник также подчеркнул отсутствие каких-либо официальных ограничений на браки между жителями разных провинций или этнических групп.

Нововведения вызвали бурную реакцию пользователей сети.

«Разве это не откровенное вымогательство? Это просто возмутительно», — писали люди.

Ранее мечтавшую стать богиней китаянку приговорили к 11 годам за мошенничество с биткоинами.

