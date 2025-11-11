Мечтавшую стать богиней китаянку приговорили к 11 годам за мошенничество с биткоинами

SCMP: китаянка Цянь получила 11 лет за мошенничество с биткоинами на $6,4 млрд

Лондонский суд приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество с биткоинами и отмывание денег. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным полиции, у женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов ($6,4 млрд по текущему курсу) — это самая крупная конфискация криптовалюты в истории.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Цянь возглавляла инвестиционную пирамиду в Китае и обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан Китая, включая бизнесменов, пенсионеров, сотрудников банков и судов. Украденные средства женщина перевела в биткоины, а затем переехала в Великобританию по поддельным документам. На территории королевства преступница хотела легализовать свои деньги, покупая элитную недвижимость.

Расследование велось около семи лет. Пока неизвестно, будут ли конфискованные биткоины направлены на компенсацию пострадавшим или перейдут в распоряжение британских властей.

Как писала газета The Sun, полицейские якобы нашли дневник Цянь, в котором та пишет, что хочет стать «возрожденной богиней», помазанной далай-ламой, а также создать королевство «Либерленд», которым будет править в качестве королевы.

Ранее стало известно, как обманывают россиян при вложениях в криптовалюту.