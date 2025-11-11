На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мечтавшую стать богиней китаянку приговорили к 11 годам за мошенничество с биткоинами

SCMP: китаянка Цянь получила 11 лет за мошенничество с биткоинами на $6,4 млрд
true
true
true
close
Metropolitan Police/Reuters

Лондонский суд приговорил 47-летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за мошенничество с биткоинами и отмывание денег. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным полиции, у женщины изъяли более 61 тысячи биткоинов ($6,4 млрд по текущему курсу) — это самая крупная конфискация криптовалюты в истории.

Следствие полагает, что в период с 2014 по 2017 год Цянь возглавляла инвестиционную пирамиду в Китае и обманом завладела деньгами 128 тысяч граждан Китая, включая бизнесменов, пенсионеров, сотрудников банков и судов. Украденные средства женщина перевела в биткоины, а затем переехала в Великобританию по поддельным документам. На территории королевства преступница хотела легализовать свои деньги, покупая элитную недвижимость.

Расследование велось около семи лет. Пока неизвестно, будут ли конфискованные биткоины направлены на компенсацию пострадавшим или перейдут в распоряжение британских властей.

Как писала газета The Sun, полицейские якобы нашли дневник Цянь, в котором та пишет, что хочет стать «возрожденной богиней», помазанной далай-ламой, а также создать королевство «Либерленд», которым будет править в качестве королевы.

Ранее стало известно, как обманывают россиян при вложениях в криптовалюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами